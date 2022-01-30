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معارض GES-2.. فن يعطي للمشاهد فرصة المشاركة بنفسه

الثقافة والفن

معارض GES-2.. فن يعطي للمشاهد فرصة المشاركة بنفسه
RT
معارض GES-2... فن يعطي للمشاهد فرصا للمشاركة بنفسه
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بالرغم من وجود عدد كبير من معارض الفنون الكلاسيكية والمعاصرة في موسكو، إلا أن دار ثقافة GES-2 تحتضن معارض ذات طابع مميز.

فهي تتناول قضايا عديدة للفن المعاصر وتقدم فعاليات ومشاريع لعدد من الفنايبين تجمع بين الحداثة والتاريخ وتعطي للمشاهد فرصا للمشاركة بالفعاليات بنفسه.

المصدر: RT

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