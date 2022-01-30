معارض GES-2.. فن يعطي للمشاهد فرصة المشاركة بنفسه
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sa76
بالرغم من وجود عدد كبير من معارض الفنون الكلاسيكية والمعاصرة في موسكو، إلا أن دار ثقافة GES-2 تحتضن معارض ذات طابع مميز.
فهي تتناول قضايا عديدة للفن المعاصر وتقدم فعاليات ومشاريع لعدد من الفنايبين تجمع بين الحداثة والتاريخ وتعطي للمشاهد فرصا للمشاركة بالفعاليات بنفسه.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.