تركي آل الشيخ يتحدث عن محمد صلاح ويوجه رسالة لـ"كل تافه"

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية إن المملكة أصبحت منارة للثقافة والفن والتقدم في كل المجالات، بفضل وتخطيط الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله.. وخالص الشكر والعرفان والامتنان من الخادم إلى سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.. عراب رؤيتنا وقائدنا الملهم الذي بعد الله ثم بفضله وتخطيطه ودعمه أصبحت المملكة العربية السعودية منارة للثقافة وللفن والتقدم في كل المجالات".

أضاف: "سعيد جداً بكلامك أخي الإعلامي المتألق عمرو أديب، وعندي تعليق بسيط وأتمنى استيعابه جيداً.. هنالك الكثير ممن يملك المال ويملك الإمكانيات، لكن القليل من يملكهم ويملك قبلهم الفكر والرؤية الواضحة وخلطة النجاح.. نتائج بعض الجوائز كانت بالتصويت الذي امتد لمدة 3 شهور في mbc.. والحفل كان برعاية ودعم هيئة الترفيه وموسم الرياض".

تابع: "أنا في نظري أن محمد صلاح أفضل لاعب عربي، إنجازات على مرّ التاريخ، ولازال في اعتقادي وأمنياتي أنه سيحقق أكثر مما حقق.. ألم يُكرّم المخرج الكبير شريف عرفة وهو يستحق ذلك لأنه من علامات الفن العربي الخالدة.. ألم يُكرّم المخرج المجتهد المبدع أحمد الجندي وهو يستحق.. ألم يُكرّم الفنان الكبير محمد هنيدي وهو يستحق أكثر من تكريم.. ألم يُكرّم الفنان ومقدم البرامج رامز جلال.. ألم يقدم الفنان الكبير أمير الغناء العربي هاني شاكر وصلة تاريخية مع فنان العرب محمد عبده والقيصر كاظم الساهر.. ألم تقدم على المسرح الفنانات المحترمات ليلى علوي ونيللي كريم وأمينة خليل والفنان المحترم عمرو يوسف والفنان المحترم حسن الرداد لجوائز للفائزين فيها.. ألم يتم تكريم العديد من النجوم الذين رحلوا أمثال الراحل وحيد حامد والراحل يوسف شعبان والراحل عزت العلايلي والراحلة سهير البابلي والراحل هادي الجيار".

استكمل: "قبل أن نصل إلى التكريم الخاص للراحلين الكبيرين سمير غانم ودلال عبدالعزيز رحمهما الله.. الذين أشكر أسرتهما بشكل خاص على الحضور لأول مرة للتكريم بعد وفاة والديهما رحمهما الله.. وتَكرّم العديد من النجوم من المملكة والخليج والشام والعراق".

استطرد: "لماذا التركيز فيما قاله حسن الرداد؟ فالمملكة منذ قدم التاريخ وإلى وقتنا الحاضر وإلى آخر الزمان أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وأرض الخير والأمن والأمان وحاضنة الفن والإعلام التي تسعد بوجود أكثر من 3 ملايين مصري شقيق نفخر بهم كما نفخر بوجود أكثر من 600 ألف سعودي في مصر الحبيبة".

وقال: "تُرِكَت كل هذه الإيجابيات والحفل الكبير غير المسبوق بشهادة الجميع، وتم التركيز بشكل تافه على نقاط غير خاف الهدف منها".

وختم: "أقول لكل ناجح عربي خصوصاً والعالم عامة أبواب المملكة مفتوحة لك ولإبداعك وداعمة لك بوجود قائد ملهم ورؤية عظيمة.. وأقول لكل تافه استمر في تفاهتك واستمتع بنجاح الآخرين.. تحياتي لكل من حضر ومعذور كل من لم يستطع الحضور لظروفهم.. حفظ الله بلدي وقيادتي وكل البلاد العربية آمين.. نحبكم".

وأقيم حفل توزيع جوائز JOY AWARDS على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض النجوم، جائزة صناع الترفيه في نسختها الثانية بالسعودية مخصصة لأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

المصدر: "فسيبوك"