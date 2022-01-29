انتقادات لـ"موسم الرياض" بسبب حسن شاكوش والراقصات (فيديو)

تعرض "موسم الرياض" الفني للانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور راقصات في حفل مؤدي المهرجانات المصري حسن شاكوش يوم الجمعة.

وأعرب نشطاء عن غضبهم بسبب ظهور راقصات لأول مرة في حفل بالمملكة، وقالوا إنها "سقطة كبيرة لهيئة الترفيه بالسعودية".

ونشر حسن شاكوش فيديو للحفل الذي أحياه بالرياض عبر "فيسبوك".

وظهر شاكوش وهو يؤدي حركات استعراضية مع راقصات، وعلق: "الحمد لله تمت حفلة الرياض على خير".

وأحيا كل من حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال حفلات غنائية بالرياض يوم الجمعة ضمن فعاليات "موسم الرياض".

المصدر: موقع "المصري اليوم"