حفيد الفنان المصري كمال الشناوي يكشف تفاصيل لأول مرة عن حياة جده

كشف الفنان المصري عمر الشناوي، عن تفاصيل خاصة بالحياة الفنية لجده الراحل الفنان كمال الشناوي.

وقال الشناوي خلال لقائه مع برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة "صدى البلد" إن جدة الفنان كمال الشناوي بدأ التمثيل في عمر الـ 25 عاما واستمر حتى وصل إلى عمر 85 عاما ليكون بذلك عمره الفني نحو 60 عاما.

وتابع الفنان عمر الشناوي أنه "كان يعشق في فترة الصغر أفلام جده الفنان كمال الشناوي الأبيض والأسود مع الفنانة شادية، وكانت تتميز بخفة الدم".

وأضاف عمر الشناوي أنه "عندما وصل إلى مرحلة الشباب فضل الأفلام التي كان يقدم فيها أدوار عكس حقيقته خاصة في فيلم الإرهاب والكباب وغيرها من الأدوار الأخرى".

وأشار الفنان إلى أن "جده الفنان كمال الشناوي كان يتميز بأنه شخصية مرحة ولطيفة ودائم الهزار مع الجميع".

المصدر: "صدى البلد"