مصر.. فنانة أمريكية تدخل الهرم الأسود بمنطقة دهشور الأثرية لتصوير كليب غنائي

أطلقت المطربة الأمريكية إليز ليبيك الملقبة بـ"آمون ستار" أحدث أغنياتها المصورة "Good Bye" بفيديو كليب تم تصويره داخل الهرم الأسود بمنطقة دهشور الأثرية في مصر.

وتحفر آمون ستار اسمها في الساحة الفنية بهذا العمل المثير للجدل حيث يعد أول كليب يتم تصويره في هرم الملك أمنمحات الثالث بمنطقة دهشور الأثرية والمعروف عالميا بالهرم الأسود، وتظهر مشاهده كواليس الهرم من الداخل لأول مرة بعد اكتشافه وتظهر تفاصيل مقبرة الملك الفرعوني واحتوائه على مايزيد عن 23 غرفة.

وكشفت آمون أن تصوير الكليب الجديد كان بمثابة تحدي غير مسبوق لها ولفريق العمل، حيث استغرقت مايزيد عن 6 ساعات من المشي في الصحراء للوصول لمكانه المنعزل ودخوله بعد إزالة الردم عن مدخل مقبرته، موضحة أنها شعرت بالفخر والامتنان للتواجد في ذلك المكان التاريخي وإظهار معالمه الأثرية للناس لأول مرة خلال مشاهد الكليب.

وتستكمل آمون ستار عبر الكليب الجديد، مسلسل مغامراتها الفنية في الأماكن الأثرية في مصر حيث سعت لإطلاق كل أغنية من ألبومها الجديد بشكل فيديو كليب يتم تصويره في إحدى المناطق النادرة والمعالم الأثرية الشهيرة، بداية من مقبرة الهرم الأكبر خوفو، مرورا بقصر شامبليون في وسط البلد، وصولا للهرم الأسود.

وتأتي الأغنية المصورة الجديدة ضمن أغنيات ألبوم آمون الأول الذي يعد بمثابة انطلاقة فنية جديدة في رحلتها الغنائية نحو العالمية من مصر ويحمل اسمها الفني "آمون ستار" المستوحى من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء ويضم في جعبته عشرة أغنيات مختلفة باللغة الإنكليزية وتنوي طرح أغنياته فرادى على طريقة الفيديو كليب.

المصدر: صدى البلد