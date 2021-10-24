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زاهي حواس يلتقي نجوم فن عالميين وشخصيات بارزة بينهم أمير سعودي أمام تمثال أبو الهول (صور)

الثقافة والفن

زاهي حواس يلتقي نجوم فن عالميين وشخصيات بارزة بينهم أمير سعودي أمام تمثال أبو الهول (صور)
Reuters
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التقى عالم الآثار المصري زاهي حواس أمام تمثال أبو الهول بـ 50 شخصية بارزة من مختلف دول العالم بينهم أمير سعودي وولي عهد بلجيكا.

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وحسب صحيفة "القاهرة 24" التقى الحواس بالضيوف الذين أتوا لحضور حفل افتتاح الدورة الـ 14 للمعرض العالمى "الأبد الآن" بمنطقة أهرامات الجيزة، والذي يمزج الفن المعاصر بالحضارة المصرية القديمة".

وتابعت "كان من بين الشخصيات الأمير السعودي سلطان بن فهد وولي العهد البلجيكي ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والفنان الإيطالي لورينزو كوين نجل الفنان العالمي أنتوني كوين والفنان الروسي ألكساندر بونوماريف والفنان الفرنسي جيه أرواميليا لاكرافي نائبة رئيس البرلمان الفرنسي الفنانة السورية مي بربر وعارضة الأزياء الإيطالية ستيفانيا والمطرب العالمي كوريل".

زاهي حواس يلتقي نجوم فن عالميين وشخصيات بارزة بينهم أمير سعودي أمام تمثال أبو الهول (صور)

وقال حواس إن "هذا الحدث يعد دعاية قوية للثقافة والسياحة في مصر"، كما استعرض حواس إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على آثار مصر، والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، وترميم القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية.

وأوضح حواس "تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتي"، مشيرا إلى أن "البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، وبلطة من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة".

زاهي حواس يلتقي نجوم فن عالميين وشخصيات بارزة بينهم أمير سعودي أمام تمثال أبو الهول (صور)

وأشار إلى "المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام، ويعود تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام".

زاهي حواس يلتقي نجوم فن عالميين وشخصيات بارزة بينهم أمير سعودي أمام تمثال أبو الهول (صور)
زاهي حواس يلتقي نجوم فن عالميين وشخصيات بارزة بينهم أمير سعودي أمام تمثال أبو الهول (صور)

المصدر: القاهرة 24 

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