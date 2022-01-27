رامز جلال يكشف عن حقيقة غيابه عن المشاركة في موسم رمضان المقبل ببرنامج مقالب جديد

كشف الفنان المصري رامز جلال عن حقيقة غيابه عن المشاركة في موسم رمضان المقبل ببرنامج مقالب جديد، مبينا أنه يستعد لتقديم مفاجأة للجمهور.

ونفى رامز جلال ما تردد من أنباء عن غيابه عن الموسم المقبل، قائلا: "مفيش حاجة اسمها مش هبقى موجود.. ادعوا لي وقولوا يا رب"، وفق موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري.

وعن سبب غيابه عن المشاركة في المهرجانات الفنية، قال: "مليش في المهرجانات، بحس إن أنا مبلقش على السجادة والحاجات دي رغم إن عندي جاكيت أحمر تحفة، أنا بحب اشتغل بس، بحب الناس تشوف شغلي ويحبوه".

المصدر: موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري