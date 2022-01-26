"البوكر" للرواية العربية تعلن القائمة الطويلة للمرشحين للجائزة لعام 2022

كشفت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، اليوم الأربعاء 26 يناير، عن القائمة الطويلة المكونة من 16 رواية متنافسة على الجائزة للعام 2022.

ونشرت المنصة الإلكترونية للجائزة جميع الروايات التي وقع اختيارها للقائمة الطويلة لهذا العام باللغة العربية، الصادرة في الفترة ما بين 1 يوليو 2020 و30 يونيو 2021. واختيرت القائمة الطويلة من قبل لجنة التحكيم، من بين 122 مشاركة.

We’re excited to announce the 16 longlisted authors and 5 judges for the #ArabicFiction2022

prize. To find out more click here: https://t.co/82PkFjE5Xypic.twitter.com/Yp0X5S1LJg — International Prize for Arabic Fiction (@Arabic_Fiction) January 26, 2022

وتتنافس الروايات الـ16 على الجائزة البالغ قدرها 50 ألف دولار. ويشار إلى أن المؤلفين المدرجين ضمن القائمة الطويلة ينحدرون من 9 بلدان، وتتراوح أعمارهم بين 30 و65 عاما.

وتغطي روايات هذا العام مجموعة واسعة من الموضوعات، من كفاح الفنانين من أجل البقاء أثناء مواجهة الحرب واضطهاد الدولة، إلى العلاقة بين الشرق والغرب، والحرية، والأمومة، والأدوار الجندرية (الأدوار الاجتماعية بناء على الجنس).

واختيرت القائمة الطويلة من قبل لجنة مكونة من خمسة حكام برئاسة الروائي التونسي والأكاديمي والفائز السابق في "البوكر" عن رواية "الطلياني"، الأستاذ شكري المبخوت. كما تضم لجنة التحكيم أيضا الطبيب والشاعر والمترجم الليبي آشور التويبي، والكاتبة اللبنانية وعضو مجلس إدارة القلم الدولي إيمان حميدان، والشاعرة والناقدة الكويتية سعدية مفرح، والأكاديمية والمترجمة البلغارية بيان ريحانوفا، وهي أستاذة الأدب العربي الحديث والمعاصر بجامعة صوفيا وأمينة عامة للرابطة الأوروبية لدراسات الأدب العربي الحديث.

Congratulations to Jalal Bargas, winner of the 2021 International Prize for Arabic Fiction for his novel Notebooks of the Bookseller, published by The Arabic Institute for Research and Publishing. If you missed our winner ceremony you can watch it here: https://t.co/Yg4WmKVz9Fpic.twitter.com/ld8OzG1j2d — International Prize for Arabic Fiction (@Arabic_Fiction) May 25, 2021

وتتضمن قائمة المرشحين لهذا العام أسماء سبق ترشيحها من قبل الجائزة الدولية للرواية العربية، وهم عز الدين شكري فشير (المدرج في القائمة الطويلة في عام 2009 عن رواية "غرفة العناية المركّزة" وللقائمة القصيرة عام 2012 عن رواية "عناق عند جسر بروكلين")، وحجي جابر (المرشح للقائمة الطويلة عام 2017 عن رواية "رغوة سوداء"). كما ظهر ضمن قائمة 2022، كاتبان شاركا في ندوة الجائزة سابقا (ورشة للكتابة الإبداعية) وهما طارق إمام وريم الكمالي.

وللاطلاع على القائمة الطويلة للروايات المرشحة للجائزة العالمية للرواية العربية كاملة يمكن زيارة الموقع الرسمي للجائزة.

ويشار إلى أن الجائزة العالمية للرواية العربية تعد من أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، حيث تهدف إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر.

وتأسست الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2007 وترعاها "مؤسسة جائزة البوكر" فى لندن، وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وتُمنح الجائزة في مجال الرواية حصرا، ويقع ترشيح قائمة طويلة يستخلص منها قائمة نهائية قصيرة من ست روايات لتتنافس على الجائزة.

المصدر: الجائزة العالمية للرواية العربية