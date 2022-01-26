موسكو تشهد عرض مسرحية الدمى المستوحاة من حكاية "أليس في بلاد العجائب"

ستقدم جمعية التنوير الثقافي الروسية يوم 27 يناير في معرض "في دي إن خا" بموسكو برنامجا خاصا بمناسبة حلول الذكرى الـ190 لميلاد الكاتب الإنجليزي لويس كارول .

وهو مؤلف حكاية " أليس في بلاد العجائب " الخيالية المشهورة.

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أفاد بذلك ناطق باسم معرض "في دي إن خا" (معرض إنجازات الاقتصاد الوطني" وقال:" يصادف يوم 27 يناير الذكرى الـ190 لميلاد، لويس كارول، وسيشهد جناح "العامل والفلاحة" في المعرض إلقاء محاضرة بعنوان "منطق المستحيل" تلقي الضوء على إبداع الكاتب. أما منظّر الفن والفنان التشكيلي والفيلسوف أندريه فيليكانوف، فسيتحدث عن الحكايات ولماذا تثير القصص الخيالية المكتوبة للأطفال جدلا واسع النطاق.

وستعرض السبت 29 يناير مسرحية للدمى المتحركة "أليس في بلاد العجائب".

يذكر أن حكايات لويس كارول الخيالية تعد من أكثر الكتب المرجعية اقتباسا في اللغة الإنجليزية والتي يقرأها الصغار وتتضمن مسرحية الدمى المتحركة المستوحاة من حكاية "أليس في بلاد العجائب" 18 دمية، ويشارك فيها 3 ممثلين ومسرح الظل.

المصدر: تاس