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موسكو تشهد عرض مسرحية الدمى المستوحاة من نوادر جحا

الثقافة والفن

موسكو تشهد عرض مسرحية الدمى المستوحاة من نوادر جحا
Sputnik
صورة أرشيفية
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تعرض الجمعة 5 فبراير في مسرح الأمم بموسكو لأول مرة مسرحية الدمى "نصر الدين خوجه" من إخراج، تيمور بكمامبيتوف، بصفته مخرجا سينمائيا روسيا عالميا مشهورا.

وتعتبر "نصر الدين خوجه" أول مسرحية دمى أخرجها تيمور بكمامبيتوف، الذي قال إنه كانت لديه منذ زمن بعيد رغبة شديدة في أن يروي للجمهور الروسي قصصا جذابة لـ نصر الدين خوجه الرومي (جحا) بصفته شخصية فلكلورية خيالية للتراث الشعبي في كثير من الثقافات، بما فيها ثقافة الشعب العربي.

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وقال بكمامبيتوف:" أخرجنا مسرحية الدمى حيث صورنا شخصية أسطورية  لـ نصر الدين خوجه الذي يروي قصص الحرية والحب وحقوق الإنسان، كما نراها في الوقت الراهن. فيما تدور أحداث المسرحية على خلفية شوارع ضيقة لمدينة أسيوية قديمة والسوق الشرقية وقصر الأمير تيمور حيث يروي نصر الدين خوجه (جحا) قصصه".

وقام مشاهير المسرح الروسي، يفغيني ميرونوف، قسطنطين خابينسكي، تشولبان ختماتوفا، يليزفيتا بويارسكايا وغيرهم بدبلجة شخصيات مسرحية الدمى الشرقية الرائعة.

المصدر: تاس

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