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شقيق عادل إمام ينفى دخول الزعيم المستشفى

الثقافة والفن

شقيق عادل إمام ينفى دخول الزعيم المستشفى
عادل إمام
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قال المنتج، عصام إمام، إن شقيقه "الزعيم" عادل إمام، بصحة جيدة ويوجد حاليا بمنزله مع أسرته وأحفاده.

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وأضاف عصام إمام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، عبر شاشة "cbc" أمس السبت، أنه "يستنكر الشائعات التي يجري تداولها دائما بخصوص صحة عادل إمام، والتي تزعج الأسرة بشكل كبير، ويجب على الصحف أن تتأكد من الأخبار قبل تناولها عبر المنصات".

وتابع أنه يعمل حاليا على التحضير لفيلم من إنتاجه، وبطولة الزعيم عادل إمام، ويشاركه محمد إمام، وهو من إخراج رامي إمام.

المصدر: RT

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