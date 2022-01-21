بيع طبعة قديمة لرواية ألكسندر بوشكين "يفغيني أونيغين" في موسكو

باعت دار المزادات "ليتفوند" الروسية في موسكو طبعة شعرية تعود إلى عام 1833 لرواية ألكسندر بوشكين "يفغيني أونيغين" مقابل مليون روبل ( نحو 13000 دولار أمريكي).

جاء ذلك على موقع دار المزادات. وأوضح ناطق باسمها أن كتاب ألكسندر بوشكين ( 1799 - 1837) رأى النور نهاية مارس عام 1833 بـ2400 نسخة في مكتبة "ألكسندر سميردين" حيث كانت تباع نسخة واحدة من الكتاب مقابل 12 روبلا.

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وأشار الناطق إلى أن من الصعب جدا اليوم الحصول على نسخ لهذا الكتاب بحالة جيدة.

وعلاوة على ذلك طرح للبيع في المزاد كتاب فلاديمير ماياكوفسكي " أنا" (عام 1913)، باعتباره أول ديوان للشاعر صدر بـ300 نسخة، وتم بيع الديوان مقابل 700000 روبل والمخطوط المبكر لقصيدة ميخائيل ليرمونتوف ( 1814 - 1841) " الإبليس" والتي تم إبداعها عام 1837 مقابل 250000 روبل ورسالة الشاعرة آنا أخماتوفا ( 1889 - 1966) للشاعر الروسي، يوسف برودسكي مقابل 190000 روبل.

المصدر: تاس