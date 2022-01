"أمازون" تكشف عن مقطع فيديو دعائي لمسلسل " سيد الخواتم" الجديد

كشفت شركة "أمازون" الأربعاء 20 يناير أول مقطع فيديو دعائيا لمسلسلها الكوني الجديد " سيد الخواتم".

ويتوقع أن ينطلق المشروع السينمائي الجديد للشركة في 2 سبتمبر المقبل تحت عنوان "سيد الخواتم: حلقات القوة" (The Lord of the Rings: The Rings of Power ).

وفي مقطع الفيديو الدعائي للمسلسل يمكنك سماع قصة حول منشأ حلقات القوى الـعشرين التي حصل عليها ممثلون عن مختلف شعوب منطقة البحر المتوسط.

وكانت " ألأمازون" قد أفادت في وقت سابق بأن المسلسل الجديد قد تمت إطالته ليتضمن موسما آخر سيركّز على الأحداث التي سبقت الثلاثية الأصلية التي أخرجها، بيتر جكسون.

مع ذلك فإن شركة "أمازون" لا تكشف عن أسرار سيناريو المسلسل الجديد.

يذكر أن حلقات جديدة للمسلسل ستعرض على منصة بث الفيديو Amazon Prime Video المتاحة للمشاهدين في ما يزيد عن 240 بلدا.

المصدر: تاس