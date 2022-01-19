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نجل الفنان السعودي خالد سامي: قلب أبي توقف

الثقافة والفن

نجل الفنان السعودي خالد سامي: قلب أبي توقف
تويتر
الفنان السعودي خالد سامي
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كشف تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي عن آخر تطورات حالة والده الصحية والذي يرقد في المستشفى إثر تعرضه لانتكاسة صحية بعد إجرائه عملية زراعة كبد.

وقال تركي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن "وضع والده الصحي سيئا وعاد للعناية المركزة بعد توقف القلب".

وكتب في التغريدة: "لا حول ولا قوة إلّا بالله.. أبوي بالعناية المركزة والوضع سيئ وتوقف القلب قبل شوي وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم" طالبا من جمهور والده الدعاء له أن تنتهي هذه المحنة.

وكان الفنان خالد سامي خضع لعملية زراعة كبد العام الماضي وذلك بعد معاناة من المرض استمرت على مدى الأعوام الماضية إلا أنه تعرض لانتكاسة صحية بعدها بعدة أشهر نقل على إثرها للمستشفى ثم دخل في غيبوبة ومكث بالعناية المركزة.

المصدر: تويتر+صحيفة "عاجل"

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