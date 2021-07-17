"كلام الدكتور مخيف".. نجل الفنان السعودي خالد سامي يكشف تطورات حالة والده الصحية

نشر تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي، تغريدة جديدة عن حالة والده الصحية أثارت قلق الجمهور وذلك بعد مرور حوالي شهرين على دخول والده بغيبوبة وتوقف قلبه مدة 4 دقائق الأسبوع الماضي.

وقال تركي في التغريدة: ‏حاليا أنا مع الدكتور وعطاني أبديت للحالة يقول الحالة مثل ماهي ما في تحسن وعلى ثبات والوالد يعاني من التهاب".

وتابع: "وهذا الشي اللي تعب جسمه وبسبب ضعف جسمه والمناعة بعد الزراعة يسبب كل هذا".

وأضاف : "أيضا ذكر أنه صعب علاج الالتهاب بوضعه لكن كل شي ممكن ونتفاءل خير، بوضعنا لازم نثق بالله ونتفاءل خير". وأكمل تركي: "ما أخفيكم مخيف كلامه، الله يكون بعوننا كأسرة ويصبرنا، تكفون دعواتكم له أبوي أعز وأغلى من أحب أبي أشوفه بخير ومعنا هذي أمنيتي الوحيدة بالحياة والله".

ما اخفيكم مخيف كلامه الله يكون بعوننا كأسرة ويصبرنا، تكفون دعواتكم له ابوي اعز وأغلى من احب ابي اشوفه بخير ومعنا هذي أمنيتي الوحيدة بالحياة والله — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) July 16, 2021

ويرقد الفنان السعودي خالد سامي داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني بالعاصمة السعودية الرياض والذي نقل إليه إثر تعرضه لانتكاسة صحية، بعد إجرائه عملية زراعة كبد، ثم دخوله في غيبوبة ومكوثه بالعناية المركزة.

والفنان خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور في عدة أعمال بارزة، من بينها السلسلة الشهيرة "طاش ما طاش" و"شباب البومب"، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.

المصدر: تويتر+RT