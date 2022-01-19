وفاة الممثل الفرنسي غاسبار أوليه نتيجة لحادث رياضي

أعلنت عائلة الممثل الفرنسي غاسبار أوليه أنه فارق الحياة إثر حادث مأساوي تعرض له أثناء ممارسته رياضة التزحلق.

وأكدت عائلة أوليه اليوم الأربعاء وفاته في بيان تسلمته وكالة "فرانس برس" من وكيل الممثل البالغ من العمر 37 عاما.

ويأتي هذا الإعلان بعد ورود أنباء عن تعرض أوليه لإصابة دماغية رضية بليغة جراء اصطدامه بشخص آخر خلال ممارسته رياضة التزحلق في منتجع روزيير الجبلي في جنوب شرقي فرنسا.

ويعد أوليه أحد أبرز نجوم السينما الفرنسي في جيله، وسبق أن حاز في عام 2005 جائزة سيزار السينمائية الوطنية كأفضل ممثل صاعد.

ويعرف أوليه بأدواره في أفلام منها "خطوبة طويلة جدا" (2004) و"تمرد هانيبال (2007) و"سان لوران" (2014) و"إنها فقط نهاية العالم" (2016).

المصدر: "فرانس برس" + RT