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متحف مدام توسو يعرض تمثالي بايدن وهاريس (فيديو)

الثقافة والفن

متحف مدام توسو يعرض تمثالي بايدن وهاريس (فيديو)
تمثال بايدن وهاريس
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أضافت مدام توسو إلى مجموعتها من الشخصيات السياسية تمثالا من الشمع للرئيس الأمريكي جو بايدن وآخر لنائبته كامالا هاريس.


وكما هو معروف، إقامة تمثال للرئيس الأمريكي أمر تقليدي متبع، ولكن صنع تمثال لنائب الرئيس إلى جانبه هو أمر جديد يحصل للمرة الأولى. فهل هذا تلميح خفي إلى أن كامالا هاريس تدير كل الأمور.

ويعرض التمثالان في المكتب البيضاوي، حيث يرتدي كل من بايدن وهاريس نسخة طبق الأصل لملابسهما أثناء مراسم تنصيب بايدن رئيسا للولايت المتحدة وهاريس نائبة للرئيس. ويبدو الرئيس ونائبه مبتسمان وهما واقفان على جانبي طاولة المكتب.

وتجدر الإشارة إلى أن تمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد رفع من مكانه في المتحف بعد أن ألحق به زوار المتحف أضرارا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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