مصر.. عبد الباسط حمودة يبكي احتفالا بخطوبة ابنته
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احتفل نجم الأغنية الشعبية المصرية عبد الباسط حمودة بخطوبة ابنته هدير، ولم يتمالك نفسه وبكى فرحا بخطبتها.
ونشر حمودة، فيديو للخطوبة على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، وعلق عليه بالقول: "خطوبة هدير بنتي مفيش مبروك".
فيما رصدت صور نشرها موقع "اليوم السابع" المصري، تأثر الفنان حمودة وبكاءه في الخطوبة.
اليوم السابع
المصدر: "اليوم السابع"
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