مصر.. عبد الباسط حمودة يبكي احتفالا بخطوبة ابنته

احتفل نجم الأغنية الشعبية المصرية عبد الباسط حمودة بخطوبة ابنته هدير، ولم يتمالك نفسه وبكى فرحا بخطبتها.

ونشر حمودة، فيديو للخطوبة على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، وعلق عليه بالقول: "خطوبة هدير بنتي مفيش مبروك".

فيما رصدت صور نشرها موقع "اليوم السابع" المصري، تأثر الفنان حمودة وبكاءه في الخطوبة.

اليوم السابع

المصدر: "اليوم السابع"