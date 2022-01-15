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مصر.. عبد الباسط حمودة يبكي احتفالا بخطوبة ابنته

الثقافة والفن

مصر.. عبد الباسط حمودة يبكي احتفالا بخطوبة ابنته
facebook/AbdelBassetHmouda
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احتفل نجم الأغنية الشعبية المصرية عبد الباسط حمودة بخطوبة ابنته هدير، ولم يتمالك نفسه وبكى فرحا بخطبتها.

ونشر حمودة، فيديو للخطوبة على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، وعلق عليه بالقول: "خطوبة هدير بنتي مفيش مبروك".

فيما رصدت صور نشرها موقع "اليوم السابع" المصري، تأثر الفنان حمودة وبكاءه في الخطوبة.

مصر.. عبد الباسط حمودة يبكي احتفالا بخطوبة ابنته
اليوم السابع

المصدر: "اليوم السابع"

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