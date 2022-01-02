سمية الخشاب تكشف عن أمنيتها للعام الجديد
كشفت الممثلة المصرية سمية الخشاب يوم الأحد عن أمنيتها في السنه الجديدة 2022، وأشارت إلى رغبتها في الزواج من نجار.
وقالت الخشاب خلال مقابلة تلفزيونية: "لما بيسألوني عايزة تتجوزي إيه أقولهم نجار، لأني بحب النجارة جدا وبحب أعيش وسط الطبيعة".
وحول سبب رغبتها في الزواج من نجار، قالت: "أنا بحب النجارة جدا، ومؤخرا نفسي أعمل سرير كله من الشجر، وأبقى عايشة وسط الطبيعة، وممكن شوية زرع ونافورة حلوة".
وأضافت: "في حاجات كتير نجارة في البيت، فهيبقى مفيد وإيجابي في حياتي".
وعلقت الخشاب على توقعات خبيرة الأبراج ماجي فرح لها بالزواج في 2022، وردا على سؤال "لقيتي نصك التاني"؟ أجابت: "أنا لست ناقصة لأنتظر أحدا أن يكملني، وإذا أتى شخص ما فسيكون ما هو إلا نجم في سمائي، وإذا رحل ما أجمل السماء وهي صافية".
المصدر: "المصري اليوم"
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