"ربنا يقدرني وأقدر أبسطكم".. فنان مصري يرمي هدايا على جمهوره من السطح

نشر الفنان المصري حمو بيكا مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام" وهو يلقي بعلب الهدايا على مجموعة من الأشخاص المحتشدين أمام أحد المنازل، في ليلة رأس السنة.

وظهر بيكا، في الفيديو وهو يقف مختبئا على سطح أحد المنازل قبل أن يطل على الجمهور ليلقي عليهم علب الهدايا.

وعلق على الفيديو قائلا: "ودي أقل حاجة لحبايبنا نستقبل بيها السنة الجديدة ربنا يقدرني واقدر ابسطكم 2022 تحيا مصر أم الدنيا".

المصدر: RT