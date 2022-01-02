 
مباشر

"ربنا يقدرني وأقدر أبسطكم".. فنان مصري يرمي هدايا على جمهوره من السطح

مجتمع

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s39y

نشر الفنان المصري حمو بيكا مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام" وهو يلقي بعلب الهدايا على مجموعة من الأشخاص المحتشدين أمام أحد المنازل، في ليلة رأس السنة.

وظهر بيكا، في الفيديو وهو يقف مختبئا على سطح أحد المنازل قبل أن يطل على الجمهور ليلقي عليهم علب الهدايا.

وعلق على الفيديو قائلا: "ودي أقل حاجة لحبايبنا نستقبل بيها السنة الجديدة ربنا يقدرني واقدر ابسطكم  2022 تحيا مصر أم الدنيا".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا