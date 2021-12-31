وفاة "أسد المسرح" في مصر

أعلن عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان منير مكرم، وفاة الفنان المسرحي عادل زهدي، المشهور بـ"أسد المسرح".

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وبعد إعلان خبر الوفاة، قدم عدد من الفنانين المسرحيين النعي للفنان الراحل معبرين عن حزنهم الشديد بفقده، وكان من بينهم الممثل المسرحي أحمد يونس، الذي نشر العديد من الصور لعادل زهدي، وعلق عليها قائلا: "المقبرة تفتح بابها.. كان مجرد كلام معبر للعرض المسرحي، ولكن أصبح اليوم حقيقة".

وتابع: "توفى إلى رحمة الله أسد المسرح الفنان عادل زهدي، كان ليا الشرف إني أقف جنبه على خشبة المسرح الفنان عادل زهدي قيمة عظيمه للفن تعلمت منه إن المسرح هو الحياة والروح".

يذكر أن عادل زهدي ممثل مسرحي شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية أبرزها: "قابل للكسر، السيرة الهلالية، عمر بن عبدالعزيز، الأشقاء الثلاثة".

المصدر: الوطن