عازف هارب روسي يطلق عملية إعادة إعمار قوس النصر بتدمر

أقام عازف الهارب الروسي، ألكسندر بولداتشيف، حفلا موسيقيا رائعا بالقرب من أساس قوس النصر في تدمر.

وأطلق هذا الحفل رمزيا عملية إعادة إعمار القوس في المدينة التاريخية المدمرة على أيدي الإرهابيين. واستمر الحفل لمدة ساعتين وتضمن الموسيقى الروسية التقليدية، بما في ذلك الألحان الشعبية.

يرمز الحفل الموسيقي الذي قدمه عازف الهارب والملحن الروسي، ألكسندر بولداتشيف إلى انطلاق عملية إعادة بناء قوس النصر تحت قيادة معهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية وبمشاركة كبار المتخصصين الروس والمنظمات العلمية والعامة. وبدأت بالفعل مجموعة من المتخصصين في تقييم إمكانيات إعادة إعمار المنشأة.

وقال، بولداتشيف للصحفيين بعد انتهاء الحفل إن "هؤلاء الجنود الذين يخدمون هنا، أردت حقا أن أقدم لهم هدية. وقمت بأداء مقطوعات موسيقية تلهمهم، ورأيت وجوههم، وأحسست بعواطفهم، وكان هناك رد الفعل جيدا جدا. وأحيانا لا نحصل في قاعة الفيلهارموني على مثل هذا الرد من الجمهور كرد فعل تلقينا هنا".

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أقيم حفل موسيقى الهارب لبوداتشيف على بعد عشرات الأمتار من قاعدة قوس النصر من حيث قدم الفنان الروسي الموسيقى الروسية التقليدية، بما في ذلك الألحان الشعبية، لغيورغي سفيريدوف، وترنيمة حوريان رقم 6 للهارب (أحد أقدم الأعمال الموسيقية المسجلة) ومؤلفاته الخاصة، بالإضافة إلى أغاني الموسيقيين مثل بوب مارلي و فريدي ميركوري. وحضر الحفل المتخصصون في الترميم والعسكريون والصحفيون الروس والسوريون.

ستقود روسيا حملة إعادة إعمار تدمر. وسيشارك في المشروع متخصصون بارزون من الدولة والمنظمات العلمية والعامة. وتم التخطيط لتنفيذ كل الأعمال بمشاركة الزملاء السوريين والسكان المحليين. وستتم إدارة المشروع من قبل أكاديمية العلوم الروسية.

وقالت، ناتاليا سولوفيوفا، رئيسة مشروع ترميم قوس النصر في تدمر، ونائب مدير معهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في حديث أدلت به للصحفيين:" في المرحلة الأولى، سيصف المتخصصون أجزاء الأثر التاريخي المدمر التي بقيت هنا".

ومضت قائلة:"سنأتي إلى هنا بتقنيات خاصة وروافع، وسنرفع هذه الأحجار، وسيتم تعليقها خلال فترة قصيرة، حيث يقوم المتخصصون بمسحها الضوئي وقياسها التصويري ليتأكدوا من عدم تعرضها. وبعد ذلك سنقوم بإنشاء منصة خاصة من حيث نبدأ في تنفيذ عملية إعادة الإعمار".

المصدر: تاس