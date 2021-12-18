الأردن.. وفاة الفنان والمخرج غسان المشيني

أكد نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب السبت، وفاة الفنان والمخرج غسان المشيني عن عمر ناهز الـ70 عاما إثر تعرضه لجلطة قلبية.

وقال الخطيب إن "المشيني من الفنانين الذين أثروا الحركة الفنية وله باع طويل فيها سواء في الكوميديا أو على الأعمال الجادة والتاريخية أيضا".

والمشيني من مواليد عام 1952، وعضو في نقابة الفنانين الأردنيين، ونال شهادة البكالوريوس في المسرح في القاهرة عام 1980.

وكتبت وزارة الثقافة الأردنية أن "المشيني، دخل عالم المسرح عبر مسرحية (حياة صعبة) عام 1973، وبعدها قدم عددا من الأعمال أبرزها شخصية (أبو الخل) في سلسلة (أبو عواد)، وشخصية (عمرو) في المسلسل التعليمي (المناهل)، ومسلسل (القدس أولى القبلتين).

وأضافت: "إخراج الراحل عددا من المسرحيات، منها مسرحية (عمارة العلالي)، ومسرحية (قربة مخزوقة)، ومسرحية (طعة وقايمة)، ومسرحية (كباريه)".

عمل المشيني في مسلسلات الكرتون للأطفال مثل "سالي" و"نيلز"، حسب بيان الوزارة.

المصدر: "المملكة"