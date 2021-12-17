فيفي عبده ترد على منتقدي رقصها

علقت الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبدو على الانتقادات بأن الرقص "شغلانة غير شريفة"، وقالت إن "اللي بيقول الرقص مهنة غير شريفة يخليه في حاله وميتفرجش".

وأضافت عبر برنامج حواري: "مفيش فرح في العالم مفهوش رقص ولا فن موجود في كل العالم مش مصر بس، والرقص لغة مش محتاجة ترجمة".

وتابعت: "أنا عانيت من نظرة الناس ليا، مع أن شغلتنا المفروض محدش يبصلها نظرة وحشة، والرقص زي البالية وفن زي أي فن، وأنا من ضمن الفن ده وهو وظيفتي".

المصدر: صحيفة "الأسبوع" المصرية