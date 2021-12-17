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فيفي عبده ترد على منتقدي رقصها

الثقافة والفن

فيفي عبده ترد على منتقدي رقصها
AFP
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علقت الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبدو على الانتقادات بأن الرقص "شغلانة غير شريفة"، وقالت إن "اللي بيقول الرقص مهنة غير شريفة يخليه في حاله وميتفرجش".

وأضافت عبر برنامج حواري: "مفيش فرح في العالم مفهوش رقص ولا فن موجود في كل العالم مش مصر بس، والرقص لغة مش محتاجة ترجمة".

وتابعت: "أنا عانيت من نظرة الناس ليا، مع أن شغلتنا المفروض محدش يبصلها نظرة وحشة، والرقص زي البالية وفن زي أي فن، وأنا من ضمن الفن ده وهو وظيفتي".

المصدر: صحيفة "الأسبوع" المصرية

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