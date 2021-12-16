بطرسبورغ تحتضن مهرجانا دوليا لأفضل مهرّجي العالم

افتتح الخميس 16 ديسمبر في سيرك "بطرسبورغ " الحكومي بالعاصمة الشمالية الروسية مهرجان "أفضل مهرجي العالم" الدولي.

وأتى إلى بطرسبورغ المهرّجون الذين يمثلون بلدان أوروبا وآسيا وأمريكا وذلك للمشاركة في المهرجان وإحياء الذكرى المئوية لميلاد المهرج الكبير وفنان الشعب السوفيتي، يوري نيكولين.

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وقال مدير السيرك الحكومي، سيرغي بيلياكوف في حديث أدلى به للصحفيين إن " المهرجان يقام في بطرسبورغ التي أحبها، يوري نيكولين، كما أحبه جمهور العاصمة الشمالية. وتولت تنظيم المهرجان شركة السيرك الحكومية، بصفتها مؤسسة وريثة لهيئة "سويوز غوس تسيرك" السوفيتية حيث عمل يوري نيكولين (1921 –1997) على مدى نصف قرن. وسيشهد الجمهور على حلبة السيرك أداء المهرج الإيطالي دافيد لاريلي، الثنائي المكسيكي أنجيلو وباكوين، مهرّج (بوبي) البرازيلي وعدد من المهرجين الروس والمهرجات الروسيات والفرق الفكاهية الروسية المعروفة.

ويستغرق المهرجان 4 أيام. أما اليوم الثالث لأعماله فيصادف ذكرى مرور 100 عام على ولادة فنان الشعب السوفيتي، يوري نيكولين الذي مُنح ميدالية "الدفاع عن لينينغراد" كمشارك في فك حصار مدينة لينينغراد (بطرسبورغ حاليا).

المصدر: تاس