روسيا تفوز بجائزة كبرى في مهرجان Arctic Open السينمائي الدولي

اختتم الأحد 12 ديسمبر في مدينة أرخانجيلسك في شمال غرب روسيا المهرجان الدولي الخامس المفتوح لسينما بلدان القطب الشمالي ( Arctic Open).

وقد فاز الفيلم الروسي "الشمس الثانية" من إخراج رينات تاشيموف، بجائزة كبرى بفئة الأفلام الروائية. وهو فيلم كوميدي وحكاية خرافية في الوقت نفسه استوحى من حياة الجيلين من سكان قرية تترية نائية في سيبيريا.​​

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وقالت الممثلة الروسية والعضو في لجنة تحكيم المهرجان، فيكتوريا تولستوغانوفا، في مراسم توزيع الجوائز إن الفيلم الروسي تم تكريمه بالجائزة لقاء الأصالة والصدق في خلق الواقع المعيشي المميز.

وقد نال فيلم "في مكان آخر" من إخراج الدنماركي، ويبيكي بريلد، جائزة بفئة الأفلام الوثائقية. وأشارت المخرجة الروسية، إرينا فاسيليفا، إلى أن الفيلم الدنماركي عبارة عن سيمفونية سحرية حقيقية عن الأساطير والطبيعة كما منح فيلم "فيكتور على القمر" الدنماركي جائزة بفئة الأفلام القصيرة.

ونال فيلم "أنا فقط طبيعي" من إخراج الروسي أنطون بغدانوف، جائزة بفئة "أفلام الأطفال". أما جائزة وسائل الإعلام فنالها فيلم " الدب المزعج" الوثائقي من إخراج الكندي، جيك ويزمن، لقاء فن الكشف عن مشكلة التعايش بين الإنسان والطبيعة.

المصدر: تاس