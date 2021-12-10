متحف "الإرميتاج" يقيم معرضا دائما كبيرا للفن الإيراني

أقام متحف "الإرميتاج" الحكومي معرضا دائما جديدا للفن الإيراني في قاعات الطابق الثالث من قصر الشتاء، والذي أكمل تشكيل جناح فن الشرق الأوسط في المتحف.

وقد أقيمت مراسم افتتاح المعرض الخميس 9 ديسمبر الجاري.

"وقال مدير "الإرميتاج" ميخائيل بيسوتروفسكي، في مراسم افتتاح المعرض:" نحن نفتتح معرضا دائما للفن الإيراني. لقد عملنا على إعداده لفترة طويلة. وقد أكملنا الآن جناحا لفن الشرق الأوسط، بصفته أحد أفضل المعارض لفن الشرق الأوسط في العالم".

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وحسب المكتب الصحفي لـ"الإرميتاج" فإن مجموعة الفن الإيراني التي تتضمن الأعمال الفنية التي تعود إلى الفترة ما بين القرن الثالث الميلادي ومطلع القرن العشرين تعتبر واحدة من أغنى مجموعات الفن الإيراني في العالم. وأما مجموعة المنتجات المعدنية الإيرانية فتعتبر أكثر اكتمالا من بين كل المجموعات الموجودة".

وقال ناطق باسم المتحف:" إن الأواني الفضية من العصر الساساني هي مشهورة عالميا وبعضها، على ما يبدو، صنع للملوك وكبار المسؤولين. أما الأشياء البرونزية والنحاسية المطعمة بالفضة والنحاس، والتي صنعها المحترفون من مقاطعة خراسان في القرن الـ12 ومطلع القرن الـ13 الميلادي فلا تقل إثارة للاهتمام من وجهة نظر فنية وتاريخية. وهناك أكبر مجموعة في العالم وهي مجموعة منتجات النحاس والبرونز في القرنين الـ13- الـ18. وهناك كذلك مجموعة من الثريات القديمة تعود إلى القرنين الـ13و الـ14، فضلا عن أدوات المائدة من القرون الـ12 – الـ18 المصنوعة في مدن مختلفة في إيران".

ويشغل الرسم الفارسي في القرون الـ15 والـ 19 جزءا كبيرا من المعرض، وهناك مجموعة من السجاد الإيراني الشهير تعود إلى القرون الـ17 - الـ19.

يذكر أن إدارة الشرق في متحف "الإرميتاج" تولت إعداد معرض الفن الإيراني.

المصدر: تاس