وفاة فنان مصري شهير عن عمر ناهز الـ 78 عاما

توفي الفنان المصري القدير محمد عبد الحليم، يوم السبت عن عمر ناهز الـ 78 عاما، وفق ما أعلنت نقابة المهن التمثيلية بمصر.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان محمد عبد الحليم، عبر "فيسبوك"، حيث نشر صورته، وعلق عليها بالقول: "الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم".

وحين تواصل موقع "مصراوي" مع مكرم لسؤاله حول سبب وفاة الراحل، أكد أن الوفاة كانت طبيعية، وقال: "الفنان محمد رحل عن عالمنا، ووفاته طبيعية، لكل أجل كتاب".

يذكر أن محمد عبد الحليم، ممثل مصري قدير، تميز في أداء اﻷدوار الثانوية فى اﻷعمال الفنية المختلفة، شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأفلام السينمائية.

بدأ حياته الفنية في أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبد الرحمن الخميسي ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" في عام 1977. من أهم أهم أعماله "دموع في عيون وقحة"، و"شيخ العرب همام" وغيرها.

المصدر: "مصراوي"