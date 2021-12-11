وفاة الشاعر الكويتي دعيج الخليفة الصباح

توفي الشاعر الكويتي الشيخ دعيج الخليفة الصباح، صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 50 عاما.

ونعى الديوان الأميري الكويتي الشاعر الراحل الذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم السبت.

وولد الشاعر الراحل في العام 1971 وهو أحد أحفاد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد.

ويحمل دعيج الخليفة الصباح شهادة في العلوم السياسية، وهو دبلوماسي في وزارة الخارجية الكويتية.

وكتب الشاعر الراحل العديد من الأغاني والمسرحيات والمسلسلات وتولى الرئاسة الفخرية للمسرح الشعبي في الكويت، وله عديد المقالات في عدة صحف عربية. وحاصل على لقب أفضل شاعر خليجي في استبيانات سابقة.

المصدر: القبس