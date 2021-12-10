ظهرت "حليقة الرأس" .. الفنانة شيرين تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة في أبو ظبي (فيديو)
فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، جمهورها في أوّل إطلالة لها بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب، حيث ظهرت في حفلها بأبو ظبي وهي حليقة الرأس.
وتداول رواد التواصل فيديو خلال إحيائها حفلا غنائيا في أبوظبي وظهرت فيه بإطلالة جديدة، وقالت لجمهورها: "تقبلوني بشكلي ده.. أنتوا عارفين إن أنا كدة فقت".
شيرين تداعب الجمهور: "يارب تقبلوني بشكلي ده"#شيرين_فى_ابوظبيpic.twitter.com/PIGFnrF5MH— 𝗚𝗼𝗿𝗴𝗲𝗼𝘂𝘀 𝗦𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗲 (@GorgeousSherine) December 10, 2021
#شيرين_فى_ابوظبي— َ (@iiic18) December 10, 2021
so cute❤️. pic.twitter.com/CLquIb8sco
ويشار إلى أنه سبق وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا، أعلنت فيه انفصالها رسميا عن زوجها الفنان حسام حبيب، حيث حسمت الجدل المثار حول الأمر.
وأكدت شيرين أن الانفصال حدث "في هدوء تام"، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، "وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق"، مؤكدة أنها تكن لطليقها كل الاحترام.
المصدر: مواقع مصرية
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