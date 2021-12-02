ديفيد هيرش: جامع الكوميكس والمانغا

هل تتصورون أمين مكتبة الجامعة شخصا يمضي أيام حياته بين الكتب والمخطوطات في غرفة خافتة الإضاءة؟

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إذن فلتتخيلوا شخصا يجيد ست لغات مختلفة، وحظي بمسيرة مهنية ناجحة على مدى أربعة وثلاثين عاما، وجمع نماذج ثمينة من المطبوعات المصورة وفنون الكوميكس والمانغا، التي بدأ نشرها في الدول العربية منذ ألف وتسعمئة وستة وخمسين إلى يومنا هذا. تعرفوا إلى ديفيد هيرش!