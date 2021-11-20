فنزويلا تسجل رقما جديدا في موسوعة غينيس بأكبر أوركسترا في العالم

أعلنت الحكومة الفنزويلية أن المنظومة الوطنية لأوركسترا الشباب والأطفال في البلاد المعروفة بـ"السيستيما"، سجلت رقما قياسيا جديدا في موسوعة "غينيس" لأكبر أوركسترا في العالم.

وقبل أسبوع، عزف أكثر من 12 ألف موسيقي معا مقطوعة كلاسيكية لأكثر من خمس دقائق في مسعى منهم لتحطيم رقم قياسي روسي سجل قبل عامين.

وهنأ وزير الإعلام الفنزويلي فريدي نانيز والسفير الروسي في كراكاس سيرغي ميليك باغداساروف الموسيقيين في كلمة بثها التلفزيون الرسمي.

وتضمن البث تسجيلا لخبيرة موسوعة غينيس للأرقام القياسية سوزانا رييس وهي تعلن أن الموسيقيين الفنزويليين نجحوا في تسجيل رقم قياسي جديد بعد أن عزفوا مقطوعة "لا مارش سلاف" للموسيقار الروسي الراحل بيتر تشايكوفسكي لأكثر من خمس دقائق.

وتضم "السيستيما" في صفوفها 350 ألف طفل وشاب يعزفون في شبكة من 180 أوركسترا.

وكانت أوركسترا سانت بطرسبرغ الروسية قدمت حفلة عام 2019 مع 8097 موسيقيا سجلت فيها رقما قياسيا بموسوعة غينيس كأكبر أوركسترا في العالم.

المصدر: "رويترز" + RT