وفاة المطربة التونسية صفوة عن 76 عاما (صور)

أعلنت النقابة التونسية للمهن الموسيقية يوم الجمعة وفاة المطربة صفوة واسمها الحقيقي نبيهة الڨرڨوري عن عمر ناهز 76 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية الفنانة الراحلة ووصفتها بأنها "واحدة من أبرز الأصوات الفنية الجميلة في تونس".

وكتبت: "كان لها حضور وبصمة في الساحة الفنية والثقافية منذ اكتشافها في بداية الستينات من القرن الماضي".

ولدت صفوة عام 1945 وبدأت مسيرتها الفنية من ولاية صفاقس حيث انطلقت من المسرح قبل أن تشتهر بجمال صوتها وتنضم للمجموعة الصوتية لفرقة الموسيقى للإذاعة والتلفزة الوطنية.

ولاقت الفنانة الراحلة دعما كبيرا من الملحن محمد الجموسي الذي تبناها فنيا وأطلق عليها "جوهرة الجنوب" كونها قادمة من صفاقس عاصمة الجنوب التونسي.

وقدمت على مدى مشوارها عشرات الأغاني التي سكنت الوجدان التونسي مثل "يا اللي ماشي للجزيرة" و"وطني" و"دبلج وحديدة" و"الدنيا لينا" و"الربيع جانا" و"نهارك فل صباح الخير" وغيرها.

وأحيت صفوة الكثير من الحفلات الغنائية في تونس وخارجها وشاركت في كبرى المهرجانات كما نالت العديد من التكريمات.

الفنانة الكبيرة صفوة في ذمة الله كانت مسيرتها الفنية ذات قيمة و هي من أبرز الأصوات الفنية الجميلة في تونس فنانة خلوقة جدا تعاملت مع أكبر الملحنين لقبت ب"جوهرة الجنوب" وكان لها حضورا وبصمة راسخة في الساحة الثقافية. رحمها الله و أسكنها فسيح جنانه pic.twitter.com/yvOaHxI4Aj — Daoud Hend (@DaoudHend) November 19, 2021

المصدر: رويترز