مشاريع RT تفوز بجوائز "لوفي" الأوروبية

فازت مشاريع الذكرى الخامسة والسبعين للنصر على النازية، وبرومو "التزييف العميق" للانتخابات الأمريكية بـ 9 جوائز أثناء حفل توزيع جوائز Lovie الأوروبية.

تحتفي جوائز "لوفي" Lovie الأوروبية بأبرز مواقع الإنترنت والمشاريع الإعلانية وتطبيقات الهاتف المحمول والشبكات الاجتماعية، وقد حصلت RT على 7 جوائز بقرار من لجنة التحكيم المهنية، وكذلك في ترشيحات الجمهور لفئة "لوفي" الجمهور The People’s Lovie.

وحصل المشروع التاريخي واسع النطاق "صفحات الحرب"، الذي أطلق بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 75 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، على الميدالية الفضية في فئة الأعمال الاجتماعية التجريبية الابتكارية Social-Experimental & Innovation، وعلى الميدالية البرونزية في الفئة التربوية الاجتماعية والاستكشافية Social-Education & Discovery. وتروي "صفحات الحرب" قصة الحرب العالمية الثانية من خلال عدسة الوسائط الجديدة والفن الرقمي عبر خمس منصات: تويتر، إنستغرام، فيسبوك، فكونتاكتي، يوتيوب.

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كذلك فاز فيديو RT عن التزييف العميق في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 بالميدالية البرونزية في فئة الفيديو – التجريبية الغريبة Video – Experimental & Weird، وتعتمد تقنيات "التزييف العميق على صنعِ فيديوهات مزيّفة باستخدام الذكاء الاصطناعي ودمج عدد من الصور ومقاطع الفيديو لشخصيات وإنتاج مقاطع فيديو تبدو للوهلة الأولى وكأنها حقيقية، حيث قدّمت RT مقطع فيديو بعنوان "مراسلنا الخاص من البيت الأبيض: RT يعرض العمل على دونالد ترامب"، يتناول كيف يمكن أن يبدو عمل، دونالد ترامب، في قناتها التلفزيونية إذا ما خسر الانتخابات الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك حصل مشروع "مافيك ميديا" Maffick Media، ومنصة "ريد فيش" Redfish الإعلامية لوكالة "رابتلي" Ruptly للفيديو على إجمالي ميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية، كما فاز "ريد فيش" بجائزتين بناء على تصويت الجمهور.

وجوائز "لوفي" Lovie Awards هي واحدة من أعرق الجوائز الأوروبية التي يختار فيها أعضاء الأكاديمية الدولية للفنون الرقمية والتكنولوجيا IADAS الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية، كما يختار مستخدمو الإنترنت بالتصويت الفائز بجائزة الجمهور.

المصدر: RT