بسبب مشاهد لزواج مثليي الجنس.. الأردن يمنع عرض فيلم أنجيلينا جولي الجديد

أعلنت الجهات الرقابية في الأردن منع عرض فيلم "الأبديون Eternals" في جميع دور السينماء منذ 10 نوفمبر، لعدم التزام الشركة الصانعة والموزعة بالحذف المشروط لإجازته قبل العرض.

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وقالت هيئة الإعلام في بيان صحفي أمس الثلاثاء، إن القرار جاء استنادا لأحكام المادة (7/ب) من نظام المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 وتعديلاته، والتي تنص: "على منع عرض أي جزء من المصنف المخالف لأي من أسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام أو إيقافه".

وأضافت الهيئة أن القرار جاء بعد أن رفضت الشركة المصنعة للفيلم حذف بعض المشاهد التي لا تتوافق مع نظام المصنفات المرئية والمسموعة، بالإضافة إلى تغيير التصنيف العمري للفيلم المعروض. وأكدت الهيئة أن الفيلم لم يعرض أبدا في أي من دور السينما في المملكة.

وفي وقت سابق، حظرت كل من السعودية والكويت وقطر ومصر عرض الفيلم.

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وتصدر فيلم الخيال العلمي والحركة الجديد "الأبديون" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع، مسجلا 71 مليون دولار.

والفيلم بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وسلمى حايك وكميل نانجياني ومن إخراج كلوي تشاي. تضمن مشاهد لزواج مثلي الجنس بين اثنين من أبطاله.

المصدر: بترا