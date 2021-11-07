فيلم "الأبديون" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

تصدر فيلم الخيال العلمي والحركة الجديد "الأبديون" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع، مسجلا 71 مليون دولار.

والفيلم بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وسلمى حايك وكميل نانجياني ومن إخراج كلوي تشاي.

فيما تراجع فيلم (ديون) "تل من الرمال" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.6 مليون دولار.

أما فيلم الحركة والإثارة (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" فقد احتفظ بالمركز الثالث مسجلا 6.2 مليون دولار.

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وتقدم فيلم الحركة (فينوم: ليت ذير بي كارنيدج) من المركز الخامس إلى المركز الرابع محققا 4.5 مليون دولار.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد (رونز جن رونج) في المركز الخامس مسجلا 3.6 مليون دولار.

المصدر: "رويترز"