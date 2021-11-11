نقابة فناني سوريا تنشر توضيحا حول صحة النقيب زهير رمضان
نقيب فناني سوريا زهير رمضان ـ (نقابة الفنانين في سوريا)
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بعد تداول معلومات عن صحة نقيب الفنانين في سوريا زهير رمضان أوضحت النقابة الحالة الصحية للفنان قائلة إنه بدأ العلاج.
وقالت النقابة إن رمضان "يمر بعارض صحي (التهاب رئة)، وبدأ بجلسات المعالجة الفيزيائية للوصول إلى الشفاء التام بإذن الله".
وأضافت النقابة إلى أن رمضان وجه الشكر لجميع من يريد الاطمئنان عنه، وأشارت إلى أنه "لا يستطيع التكلم أو المراسلة بسبب وضعه الصحي".
وأعلنت أن الزيارات حجبت عنه "حرصا من الأطباء على صحته.. ولحين شفائه التام وعودته إلى الساحة الفنية بخير".
المصدر: RT
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