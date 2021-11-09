في الذكرى الـ700 لوفاة دانتي.. "الأرميتاج" يعرض صورة له ونسخة نادرة من الكوميديا الإلهية

عرض متحف الأرميتاج الروسي صورة لدانتي أليغييري تعود للقرن الـ16 رسمها الفنان أنولو برونزينو وحصل عليها مقتن روسي خاص في فلورنسا، ونسخة نادرة من الكوميديا الإلهية لعام 1578.

وقال المدير العام للمتحف ميخائيل بيوتروفسكي: "كان يتم التحضير للمعرض لمنتدى بطرسبرغ الثقافي الدولي، وعلى الرغم من أنه تم إلغاؤه بسبب الوباء، فإن المتحف يحتفظ بجميع الأحداث المجدولة".

وأضاف: "نقدم صورة رائعة وراءها قصة رائعة كتبت لتكوين كبير، وأصبحت صورة رسمية ورمزا لدانتي. جاءت إلينا مع مجموعة خاصة... الكتاب هو واحد من أقدم الإصدارات التي تخص ماتفي جوكوفسكي أمين مكتبة الأرميتاج".

ووفقا للمتخصصين، "تم رسم الصورة الرمزية لدانتي أليغييري بريشة الرسام الفلورنسي أغنولو برونزينو بين عامي 1532 و1533، وقام المصرفي بارتولوميو بيتيني بتعليق اللوحة لتزين إحدى غرف قصره في فلورنسا".

والصورة التاريخية هي جزء من ثلاثية الشعراء العظماء في توسكانا دانتي أليغييري وفرانشيسكو بتراركا وجيوفاني بوكاتشيو يمدحون الحب.

وتم رسم دانتي أليغييري بشكل جانبي برداء أحمر تقليدي وإكليل من الغار، على خلفية منظر طبيعي في انتشار مذهل في مثل هذه الزاوية كما لو أن المشاهد ينظر إلى الشخص المصور من الأسفل إلى الأعلى، فيما تشير يد دانتي اليمنى إلى فلورنسا، وهو يحمل مخطوطة كبيرة من الكوميديا الإلهية.

يذكر أن رجل الأعمال الروسي ليونيد بوغسلافسكي اقتنى صورة دانتي مؤخرا من مجموعة إيطالية خاصة.

وقال: "منذ حوالي عام، اتصل بي مجلس مدينة فلورنسا وعرض علي شراء هذه اللوحة، لأن العائلة الإيطالية التي كانت تملك اللوحة قررت بيعها، ولكن كان هناك خوف من مغادرتها البلاد... اللوحة قد يتم أخذها بعيدا.. ولكن بشرط أن تظل فلورنسا موطنها، أي يمكنها السفر إلى متاحف مختلفة، وربما حتى قضاء بعض الوقت في مكان خاص، ولكن يجب أن تعود إلى البلاد".

وعرض المتحف أيضا النسخة المطبوعة عام 1578 من "الكوميديا الإلهية" لدانتي أليغييري، والتي يتم الاحتفاظ بها في قسم الكتب النادرة بمكتبة "الأرميتاج" العلمية.

ويتضح نص الكتاب باللغة الإيطالية من خلال 96 نقشا، ويوجد على صفحة العنوان صورة للمؤلف: صورة تمثال نصفي لدانتي في الملف الشخصي، مرتديا إكليلا من الغار.

والكتاب هو من مجموعة ماتفي جوكوفسكي (1898-1971) الباحث من بطرسبورغ المتخصص في تاريخ وفن عصر النهضة، وأستاذ جامعة بطرسبورغ الحكومية، ورئيس مكتبة "الأرميتاج" في الأعوام 1959-1969.

المصدر: "تاس"