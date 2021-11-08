"الغريب".. فيلم من الجولان السوري يحتل مكانة بارزة في مهرجان أيام فلسطين (صور)

احتل فيلم نادر جرى تصويره في مرتفعات الجولان السورية المحتلة مكانة مرموقة في مهرجان أيام فلسطين السينمائية، الذي استمر ستة أيام ويختتم فعالياته اليوم الاثنين.

وتوافد المئات لمشاهدة فيلم "الغريب" الذي يصور أحداث الحرب السورية.

ويروي الفيلم قصة عدنان، أحد سكان الجولان الذي يشعر بأنه غريب في وطنه، لكن تطورا جديدا يطرأ على حياته يعيد إليه العزيمة لمساعدة رجل وصل إلى المنطقة بعد إصابته في الصراع السوري.

وقال المخرج وكاتب السيناريو أمير فخر الدين إن تجربة عدنان هي تجربة الكثير من السوريين الذين انفصلوا عن وطنهم الأم في هضبة الجولان المحتل.

وتحدث عن الحرب السورية التي اندلعت في 2011 وقال: "نحن نعيش في الجولان على السياج الحدودي الذي يفصلنا عن وطننا. تخيلوا أننا نسمع دوي الحرب ولا نراها لعشر سنوات".

وأضاف أن التجربة دفعته إلى التساؤل: "هذه الحروب تخص من.. هل هي حرب في داخلنا أم لا؟".

وفي بداية مهرجان أيام فلسطين السينمائية في دورته الثامنة، وقف الممثلون والمخرجون على السجادة الحمراء خارج قصر ثقافة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في مشاهد مماثلة لما يحدث في كل مهرجانات العالم، لكن الشيء المختلف هو أن هذا المهرجان يقام في ست مدن تفصل بين معظمها حدود الاحتلال ونقاط التفتيش.

وعرضت الأفلام في الضفة وغزة والقدس الشرقية والناصرة وحيفا، وكان ضمن جمهور المشاهدين أفراد من الأقلية العربية في إسرائيل، الذين يعتبرون أنفسهم مواطنين فلسطينيين داخل إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم المهرجان خلود بدوي: "نريد الوصول إلى جمهورنا في مختلف المدن والبلدات".

وأضافت: "نريد أن نعطيهم فرصة العودة للسينما وإحياء الثقافة السينمائية في هذه المدن رغم العقبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي... السينما وسيلة لنا لتوصيل أصواتنا ورواية قصتنا وحكايتنا".

وبين الأفلام الأخرى بالمهرجان في نسخته الحالية لعام 2021 "الخبز والزبدة"، الذي يوثق الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر نقاط التفتيش المزدحمة، للفلسطينيين الذاهبين لعملهم في إسرائيل ولمن لا يحملون تصاريح عمل ويتم إدخالهم بطريق التهريب.

المصدر: رويترز