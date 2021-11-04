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بعد واقعة بالدوين.. "الصخرة" يقول إنه لن يستخدم أسلحة حقيقية في أفلامه مجددا

الثقافة والفن

بعد واقعة بالدوين..
Reuters
نجم أفلام الحركة في هوليوود دواين جونسون
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أعلن نجم أفلام الحركة في هوليوود دواين جونسون أنه لن يستخدم أسلحة حقيقية في أفلامه مجددا، إثر حادث إطلاق النار الذي تورط فيه الممثل أليك بالدوين خلال تصوير فيلم بنيو مكسيكو مؤخرا.

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وقال جونسون الملقب بـ"الصخرة" خلال العرض العالمي الأول في لوس أنجلوس لفيلمه "رد نوتيس" أو (المذكرة الحمراء) والذي يشاركه البطولة فيه النجمان رايان رينولدز وجال جادوت، إن الأفلام التي تنتجها شركته "سفن بك برودكشنز" "لن تستخدم أسلحة حقيقية مرة أخرى".

وقتلت المصورة السينمائية غالينا هاتشينز مؤخرا في موقع تصوير فيلم "راست" برصاصة حية من مسدس كان يحمله بالدوين.

وأخبر بالدوين بأن المسدس كان "باردا" وهو مصطلح صناعي يعني أنه آمن للاستخدام.

وأثار الحادث القلق من جديد بشأن استخدام الأسلحة في الأعمال الفنية.

المصدر: رويترز

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