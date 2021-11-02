موسكو تحتضن معرضا لروائع الفن التشكيلي الروسي في أمريكا

تولى متحف ABA الخاص في نيويورك تنظيم المعرض الذي يقام في موسكو في الفترة ما بين 9 و12 ديسمبر المقبل.

وقال ناطق باسم الشركة (متحف ABA الأمريكي) إن المعرض سيقام في قاعات أكاديمية الفنون الجميلة الروسية. وتتضمن المعروضات التي تم إحضارها من نيويورك إلى روسيا لوحات أساتذة الفن التشكيلي الروسي أبرام أرخيبوف، فيليب ماليافين، قسطنطين كوروفين، نيقولاي ريريخ، دافيد بورليوك، روبرت فالك ميخائيل لاريونوف وغيرهم.

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وأوضح منظمو المعرض أن ABA هو أحد المتاحف الأجنبية الخاصة المطلعة والمتخصصة في ترويج الفن الروسي والثقافة الروسية في الغرب. كما يُقيم المتحف معارض في موسكو ويساعد في إعادة أعمال الفنانين التشكيليين الروس إلى الوطن الروسي.

وقال الناطق إن المشروع الفني يضم 70 عملا فنيا تشمل 200 عام للفن الروسي بدءا من إيفان أيفازوفسكي وانتهاء بأوليغ تسيلكوف وأدوارد بيكرمان.

بين فناني جيل الشباب، تحتل المكان المركزي مجموعة كبيرة من أعمال، ديفيد بورليوك، بما في ذلك أعمال الفترات اليابانية والروسية والأمريكية. سيتضمن المعرض ما يزيد عن 10 لوحات للفنان بدءا من التراكيب المكعبة-المستقبلية المبكرة ومرورا باللوحات الأمريكية التي تم إبداعها في عشرينيات القرن الماضي، وانتهاء بلوحات الطبيعة الصامتة التعبيرية المرسومة عام 1948.

وقال الناطق باسم متحف ABA: "الآن، عندما تم تعليق تبادل المعارض بين الولايات المتحدة وروسيا قسريا، يبدو لنا أنه من المهم بشكل خاص تذكير كل من هواة جمع الأعمال الفنية والمشاهدين بالإمكانات المذهلة للفن الروسي والآفاق الساطعة الجديدة التي تنفتح أمام المتاحف الخاصة، ويسعدنا أنه ستتاح في ديسمبر المقبل فرصة لسكان موسكو وضيوف العاصمة لمشاهدة روائع الفن التشكيلي الروسي التي لم تعرض في روسيا منذ حوالي 100 عام".

المصدر: تاس