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يصغرها بـ 14 ربيعا.. هل هذا صديق كيم كارداشيان الجديد؟

الثقافة والفن

يصغرها بـ 14 ربيعا.. هل هذا صديق كيم كارداشيان الجديد؟
AFP Jean-Baptiste Lacroix
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تداول نشطاء ومواقع إخبارية، صورة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بصحبة النجم الكوميدي بيت ديفيدسون، في حديقة ملاهي بكاليفورنيا الجمعة، متسائلين ما إذا كان هو صديقها الجديد.

وظهرت كاردشيان (41 سنة) التي تمضي قدما في إجراءات الطلاق من كاني ويست، في الصورة التي نشرتها مجلة People وهي تمسك بيد الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون (27 عاما)، الذي كان مخطوبا في السابق للمطربة والممثلة أريانا غراندي.

ويظهر الثنائي وهما يستمتعان بركوب الأفعوانية خلال احتفالات عيد الهالوين، بمزرعة نوتس المخيفة بكاليفورنيا. إلا أن أحد المقربين من كاردشيان قال: "إنهما يتجولان في نفس الدوائر ويلتقون من حين لآخر. إنهما مجرد أصدقاء يميلون إلى التسكع معا".

المصدر: people + "سبوتنيك"

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