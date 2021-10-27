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ماذا سيقدم هاني شاكر ونوال الزغبي وشمس الكويتية بعد قرار إلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل؟

الثقافة والفن

ماذا سيقدم هاني شاكر ونوال الزغبي وشمس الكويتية بعد قرار إلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل؟
Reuters
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أصدر حسن قنديل محافظ بابل قرارا بإلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل، الذي من المقرر أن يحيي فيه فنانون عرب أمسيات غنائية.

وسينطلق المهرجان يوم غد الخميس في المدينة الأثرية، إلا أن قرار المحافظ أثار جدلا كبيرا في العراق، خاصة مع ظهور مجموعة من المدنيين وهم يؤدون الصلاة بالقرب من مكان الحفلات الغنائية.

ماذا سيقدم هاني شاكر ونوال الزغبي وشمس الكويتية بعد قرار إلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل؟
RT

وأظهرت وثيقة متداولة وموقعة من قبل المحافظ وموجهة إلى إدارة المهرجان تتضمن أوامر بإلغاء الفعاليات الغنائية.

ماذا سيقدم هاني شاكر ونوال الزغبي وشمس الكويتية بعد قرار إلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل؟
RT

وكان من المقرر أن يحيي هاني شاكر وشمس الكويتية ونوال الزغبي ومطربين آخرين من داخل وخارج العراق، أمسيات غنائية خلال المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة العراقية.

وعلل محافظ بابل قراره بوجود دعوات ومطالب من قبل جهات دينية اعتبرت ذلك "مخالفا للشريعة الإسلامية".

ماذا سيقدم هاني شاكر ونوال الزغبي وشمس الكويتية بعد قرار إلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل؟
RT

ووجهت اللجنة العليا للمهرجان الشركات الراعية للمهرجان بإلغاء الفقرات الغنائية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مسؤولين محليين في بابل قولهم، إن "المهرجان سيقام بعدة فعاليات، منها معرض للصناعات ومعرض للكتب وعرض مسرحي والعديد من الفعاليات الأخرى".

ماذا سيقدم هاني شاكر ونوال الزغبي وشمس الكويتية بعد قرار إلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل؟
RT

المصدر: RT

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