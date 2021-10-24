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سمية الخشاب تواسي جمهور "مانشستر يونايتد" بعد خسارته أمام "ليفربول" (صورة

الثقافة والفن

سمية الخشاب تواسي جمهور
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الفنانة المصرية سمية الخشاب
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أعربت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن مواساتها لجمهور "مانشتر يونايتد" بعد خسارته أمام فريق "ليفربول" الذي فاز بخمسة أهداف نظيفة.

ونشرت الخشاب صورة عبر "تويتر" من مشهد كوميدي من أحد أفلامها وهي تضم الفنان أحمد زاهر، وكتبت عليها: "جمهور اليونايتد".

وسجل محمد صلاح ثلاثة أهداف هاتريك في مباراة "ليفربول" أمام "مانشستر يونايتد" على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

المصدر: RT

 

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