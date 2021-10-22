مهرجان الجونة.. فيلم "ريش" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل

فاز فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي روائي طويل، وقيمتها 20 اَلاف دولار.

وانطلقت فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة مساء اليوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي.

وتنافست على جوائز المهرجان هذا العام 16 فيلما روائيا طويلا و23 فيلما روائيا قصيرا و15 فيلما وثائقيا.

وجاء حصول فيلم ريش على جائزة بمهرجان الجونة السينمائي، بعد تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب اتهامه بالإساءة إلى مصر وظهور مشاهد مسيئة للدولة، حسب وسائل الإعلام المصرية.

يذكر أن فيلم "ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري.

واشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأياما تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه.

وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة.

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هذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاس.

وشارك في بطولة فيلم "ريش" دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبدالهادي، فادي مينا، أبو سفين نبيل، نعيم عبدالملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال.

المصدر: RT

ناصر حاتم ـ القاهرة