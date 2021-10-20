ناقد فني يرد على اتهام فيلم "ريش" بالإساءة لمصر

قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي، إن فيلم "ريش" المتهم بالإساءة لمصر يسلط الضوء على العشوائيات، وبعض الفنانين المشاركين في العمل انسحبوا من منتصف التصوير.

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وأوضح الشناوي أن من بين الفنانين الذين انسحبوا هو شريف منير الذي رأى أن الفيلم يحمل إساءة لمصر، فيظل نجاح الدولة في القضاء على العشوائيات بصورة يلاحظها الداخل والخارج.

وأضاف طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "من حق أي إنسان أن يستاء من عمل فني يرى أنه يمثل إساءة لدولته، ولكن ليس من حق أحد استخدام سمعة مصر من أجل تسجيل مواقف بعينها".

وتابع: "البعض طلب بسحب الجنسية المصرية من المخرج يوسف شاهين في التسعينيات بسبب فيلم قصير هاجم فكرة شبيه لفيلم ريش"، ذاكرا أن الفيم رغم الجدل المثار حوله سواء من الوسط الفني أو سياسات البعض يعتبر من أهم أفلام الألفية الثالثة لأنه حصد جائزتين من مهرجان كان بالاضافة إلى حصوله على جوائز أخرى من مهرجانات أخرى وآخرهم مهرجان الجونة.

وأردف: "ينبغي ألا نستخدم جملة (سمعة مصر) في الاعتراض على الأعمال الفنية".

أكد الشناوي أن فيلم "ريش" جيد فنيا ولكنه غير جماهيري ويختلف عما اعتاد عليه المشاهد المصري، ومختلف عما تعود عليه المشاهد، مؤكدا أنه لا يوجد عمل فني يجرؤ على الإساءة لمصر، بتاريخها وقيمتها، لأن تناول شخصيات فقيرة أمر يحدث في كل سينمات العالم.

أشار إلى أنه يحترم رغبة بعض الفنانين الذين خرجوا من قاعة العرض اعتراضا على الفيلم وطريقة طرحه للأفكار، لكنه يرفض اتهام الفيلم بالإساءة لسمعة مصر.

المصدر: الشروق