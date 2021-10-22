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تشييع الشاعر العراقي الشهير سمير صبيح

الثقافة والفن

تشييع الشاعر العراقي الشهير سمير صبيح
الصورة من "فيسبوك"
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شيع مواطنون عراقيون صباح اليوم الشاعر العراقي الشهير سمير صبيح من أمام منزله في قضاء النعمانية بمحافظة واسط.

وبحسب المعلومات توفى الشاعر العراقي سمير صبيح، اليوم الجمعة، إثر حادث سير بطريق بدرة الكوت في المحافظة.

المصدر: "السومرية نيوز"

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