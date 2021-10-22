تشييع الشاعر العراقي الشهير سمير صبيح

شيع مواطنون عراقيون صباح اليوم الشاعر العراقي الشهير سمير صبيح من أمام منزله في قضاء النعمانية بمحافظة واسط.

وبحسب المعلومات توفى الشاعر العراقي سمير صبيح، اليوم الجمعة، إثر حادث سير بطريق بدرة الكوت في المحافظة.

تشييع جثمان الشاعر الشعبي سمير صبيح بعد وفاته بحادث سير في واسط. pic.twitter.com/QtOPnj2oX8 — Karrar Jasim (@KarrarJasim12) October 22, 2021

المصدر: "السومرية نيوز"