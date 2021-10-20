مسلسل الكارتون المتجدد "ويلك يا أرنب" يعرض في ديسمبر المقبل

قد يعرض مسلسل "ويلك يا أرنب" المتجدد في ديسمبر المقبل.

صرحت بذلك رئيسة مجلس إدارة شركة "سويوز مولتفيلم" الروسية، يوليانا سلاشيفا، في حديث أدلت به يوم 18 أكتوبر لوكالة "تاس" الروسية. وقالت إن المسلسل يمكن أن يعرض لأول مرة في روسيا في النصف الأول من ديسمبر المقبل.

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يذكر أن شركة "سويوز مولتفيلم" الروسية بدأت العمل على تصوير مسلسل جديد لأفلام "ويلك يا أرنب" السوفيتية عام 2020 حيث ما زال الذئب والأرنب بطليْن رئيسيين. بينما أضيفت إليهما شخصيات جديدة مثل غُريْر، قنفذ، أيل.

وقام الفنان الفكاهي الروسي المعروف، غاري خارلاموف بأداء دور الذئب. أما زميله، دميتري خروستاليوف فلعب دور الأرنب. ولا يعتبر المسلسل الجديد مواصلة دقيقة للمسلسل الكلاسيكي بل يعد قراءة جديدة للقصة مع الحفاظ على نمط عديم الحوار للفيلم الكوميدي.

وتولى الفنان الروسي، إيفان دورن كتابة سيناريو المسلسل الجديد للرسوم المتحركة " ويلك يا أرنب".

يذكر أن سيناريو المسلسلين القديم والجديد يقوم على مسابقة أقيمت بين بطلي الفيلم الرئيسييْن، وهما الذئب والأرنب. فالذئب يسعى دائما إلى مطاردة ومعاقبة الأرنب. لكنه في كل مرة يفشل في ذلك، ويصيح في نهاية كل حلقة من حلقات المسلسل: "يا ويلك يا أرنب".

المصدر: تاس