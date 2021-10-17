الفنانة دوللي شاهين تكشف حقيقة تعرضها للضرب ( صور)

كشفت الفنانة اللبنانية، دوللي شاهين، حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية حول تعرضها للضرب من قبل مجهولين.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، قالت دوللي شاهين: "الحمد لله أنا بخير، ولا صحة لما تم تداوله عن تعرضي للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين".

وأوضحت قائلة: "الصورة المتداولة من مشهد تمثيلي خلال أحداث مسلسل (المماليك) الذي أصوره حاليا، وكان المشهد صعبا جدا"، معربة عن شكرها لمن اهتم وسأل عن حالتها الصحية، خلال الساعات الماضية بعد تداول خبر تعرضها للاعتداء من قبل مجهولين، ونشر صورة لها وهي بالمستشفى.

وجاء ذلك بعد أن قامت الفنانة اللبنانية بنشر صور لها في "إنستغرام"، تظهر أنها في المستشفى وعلى وجهها بعض الكدمات، حيث علقت على إحدى الصور بالقول: "أي أي أي.. يا حرام يا دودود".

المصدر: "الوطن" + RT