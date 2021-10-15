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لحظة سقوط الفنانة المصرية لبلبة أثناء كلمتها في مهرجان الجونة (فيديو)

الثقافة والفن

لحظة سقوط الفنانة المصرية لبلبة أثناء كلمتها في مهرجان الجونة (فيديو)
انستغرام
الفنانة لبلبة
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تعرضت الفنانة المصرية لبلبة للسقوط على خشبة مسرح الجونة، وذلك بسبب تعثرها في الحركة على المسرح في حفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الخامسة.

وعقب انتهاء الفنانة لبلبة من كلمة خاصة أعدتها لإلقائها أثناء التحضير لفيديو وفيلم وثائقي عن الفنان الراحل سمير غانم في مهرجان الجونة، تم قطع الأنوار عن المسرح تمهيدا لبدء عرض الفيلم التسجيلي ودخول الفرقة الاستعراضية، ونظرا لوضع المسرح لم تلاحظ لبلبة الأدوات، فاصطدمت قدمها بالأجهزة لتسقط على الأرض، لتسرع إليها الإعلامية ناردين فرج لمساعدتها على الوقوف.

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السنيمائي 2021، في دورته الخامسة، بمشاركة العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي والعالم.

المصدر: الوطن

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